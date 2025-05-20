شرطة ديالى تنفي أنباء اختطاف أحد أبناء المسؤولين في بعقوبة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "القيادة تؤكد أن هذه الأخبار عارية عن تمامًا، وتدعو المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات، والابتعاد عن نشر الشائعات والأخبار المضللة التي من شأنها إرباك الوضع الأمني وإرسال رسائل سلبية تضر بأمن واستقرار المحافظة".وشددت قيادة الشرطة على أن "القوات الأمنية تبذل جهودًا متواصلة لفرض القانون والحفاظ على أمن واستقرار ، ولن تتهاون مع من يحاول زعزعة السلم المجتمعي من خلال نشر معلومات كاذبة".