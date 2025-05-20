وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، أنه "بعمل استخباري نوعي لقواتنا الامنية، تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة، وفقاً لمعلومات دقيقة من الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من خلية الاستهداف التابعة لقيادة ، إذ دك الأبطال في بواسطة طائرات F_16 مضافة للإرهابيين في سلسلة جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق ".وأضاف البيان، "أسفرت هذه الضربة بحسب المعلومات الأولية عن قتل مجموعة من عصابات الإرهابية كانوا داخل هذه المضافة وتدمير أسلحة وأعتدة ومعدات ومواد لوجستية".