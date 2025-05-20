اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" في بابل

أعلنت ، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، "نجحت قوة أمنية مشتركة من مركز شرطة ناحية ومفارز ، في تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين بموجب أحكام المادة الرابعة من ".

وأضاف البيان "جاءت هذه العملية في قاطع ناحية الإسكندرية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وعمليات رصد مكثفة، وقد باشرت الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتهم".