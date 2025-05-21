الشمري يناقش مع هيئة الرأي ملف "نقل الأعضاء البشرية" في العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الشمري ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور الوكلاء والمديرين العامين"، مبيناً أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة تقرير هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي المتعلق بالتشكيلات والدوائر والأقسام المستحدثة، وسبل استكمال الدعم اللوجستي اللازم لها".وفي سياق آخر، ناقش المجتمعون ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية، حيث شدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لاسيما في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لضمان تطبيق الضوابط القانونية والصحية، ومنع أي حالات استغلال أو اتجار غير مشروع بالأعضاء، حفاظاً على حياة المواطنين وكرامتهم، وفقا للبيان.كما تناول الاجتماع - بحسب البيان - عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأكد الشمري ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبما يسهم في تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات .