تفاصيل جريمة قتل بشعة لطبيب ووالدته في بغداد (شاهد)

وجاء في اعترافات المتهمين الاثنين بالجريمة، "اقتحمنا دار الطبيب علي المياحي في وقتلناه مع والدته خنقاً بـ"شناطة" وسرقة 190 ألف دولار مع مصوغات ذهبية من الدار، ووضعنا جثة الطبيب ووالدته داخل حقيبة سفر كبيرة ورزمها جيداً ومن ثم نقلها الى منطقة ورمي في أحد الأنهر".تفاصيل الجريمة ادناه: