من يعبث بخيوط الشبكة؟ تخريب متعمد يهدد الإنترنت في واسط

شكا مشتركون وأصحاب المصالح التجارية التي تعتمد في عملها على خدمة من تكرار عمليات التخريب الممنهجة التي تطال خطوط الكابل الضوئي في . وقال متضررون لمراسل إن حوادث التخريب باتت متعمدة في ظل المعدلات التي يتم تسجيلها خلال فترات قريبة وإن المعطيات تشير الى أن الجهات المتنافسة تسعى للاضرار بمصلحة الاخرى بهدف احتكار الخدمة.إليكم ما قاله مواطنوان للسومرية في هذا التقرير!