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ارتكب جرائم في بلد.. الحكم بالإعدام شنقاً بحق "خيرالله حمادي"
أمن
2025-05-22 | 05:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,838 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن قرار
المحكمة الجنائية
العليا بالحكم بالإعدام شنقا حتى
الموت
بحق المدان
خير الله
حمادي
، بتهمة ارتكاب جرائم في قضاء بلد خلال حقبة النظام السابق.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إنه "بعد القبض عليه من قبل جهاز
الأمن الوطني
، مثلَ المجرم خيرالله
حمادي
عبد الله جارو الناصري اليوم أمام
المحكمة الجنائية
العليا، ليواجه جرائمه بحق أبناء بلد، بحضور ذوي الضحايا، وبعد اعترافه بجزء من أفعاله".
وأضاف المصدر، أن "الحكم صدر بالإعدام شنقاً حتى
الموت
".
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