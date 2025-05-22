ارتكب جرائم في بلد.. الحكم بالإعدام شنقاً بحق "خيرالله حمادي"

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "بعد القبض عليه من قبل جهاز ، مثلَ المجرم خيرالله عبد الله جارو الناصري اليوم أمام العليا، ليواجه جرائمه بحق أبناء بلد، بحضور ذوي الضحايا، وبعد اعترافه بجزء من أفعاله".وأضاف المصدر، أن "الحكم صدر بالإعدام شنقاً حتى ".