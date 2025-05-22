بعد مشاجرة.. اعتقال ستة أشخاص في صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز من بسط الأمن، والسيطرة على حادث المشاجرة غرب قضاء الجزيرة جنوب المحافظة اثر نزاع على أرض زراعية تسبب بجريمة قتل".

وأضاف البيان أن المفارز "تلقي القبض على المجرمين، وتبسط هيبة الدولة وفرض القانون، وتصدق قضائياً اقوال المجرمين الرئيسين بالاعتراف واحالتهم للمحاكم لينالوا جزائهم العادل".