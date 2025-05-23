القبض على سارق الدراجات النارية لطلبة الجامعات في بغداد (فيديو)

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم القبض سارق الدراجات النارية لطلبة الجامعات، لافتة الى ان عملية القبض جاءت بعد جمع معلومات دقيقة ورصد تحركات المتهم، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود، وأُودع التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.الفيديو ادناه: