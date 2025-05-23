صلاح الدين.. قطع طريق هام إثر مشاجرة مميتة

وقال المصدر لـ ، إن "مشاجرة وقعت يوم أمس ما أدى لمقتل شخص من عشيرة في ، ليقوم أهله اليوم بقطع الطريق الرابط بين ناحية وقضاء الضلوعية".وأضاف، أن "شيوخ عشائر ومسؤولين والقوات الأمنية تدخلوا لإعادة فتح الطريق أمام حركة المواطنين، بينما سلم القاتل نفسه للأجهزة الأمنية".