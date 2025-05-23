شرطة ميسان: إحباط محاولة اختطاف فتاة بعد مطاردة الخاطفين لساعات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنها "تلقت بطاقة حادث من رقم الطوارئ 911، وعلى الفور وجه قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي بالمتابعة مع إغلاق مداخل ومخارج المحافظة وتكثيف عمليات البحث والتحري والانتقال إلى موقع الحادث ضمن قاطع حطين".وأضافت أن "قوة من إجرام ميسان (شعبة الخطف) باشرت بالاشتراك مع وقسم شرطة النجدة بإجراء البحث بعد الرجوع إلى المراقبة والتعرف على مواصفات العجلة (المستخدمة في الجريمة) وإصدار إعمام بها".وتابعت أن "القوة ومن خلال تتبع سير العجلة تم رصدها ومطاردتها وتضييق الخناق على مستقليها، وبعد جهود حثيثة ومطاردة استمرّت لساعات تمت الإطاحة بهما وتحرير الفتاة وهي بحالة جيدة دون التعرض لها".وأشارت إلى "تدوين أقوال المتهمين بدائيا وقضائيا وقد اعترفا صراحة بارتكاب جريمة الخطف ليتم توقيفهما وفق احكام المادة 422 من قانون العقوبات".