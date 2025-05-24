الأمن يعتقل شاباً صور "مشهد غير أخلاقي" ونشره في نينوى

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية قامت بإلقاء القبض على شاب من ناحية في ، إذ قام بتصوير مشهد غير اخلاقي ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي".وبين، أن "الشاب ألبس مقود عجلته ملابس نسائية داخلية وقام بتصويرها ونشرها".