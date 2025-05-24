سطو يستهدف منزلا بكركوك.. تقييد ثلاث نساء وسرقتهن

أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض منزل في لسطو مسلح، مشيرا الى أن ثلاث نساء تعرضن للتقييد.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "منزلا بقضاء في تعرض لسطو وسرقة مبلغ لم يتم تحديده".

وأضاف المصدر أن "ثلاث نساء تم تقييدهن داخل المنزل"، مشيرا الى أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".