اعتقال شخصين بتهمة "القتل" في النجف

وقالت القيادة في بيان، "من خلال الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة المطلوبين للقضاء، تمكنت مفارز إجرام الكوفة التابع لمديرية شرطة الكوفة، وبالتعاون مع أبطال خلية الاستخبارية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات، عن جريمة قتل ارتُكبت في ناحية ".

وفي بيان آخر، قالت الشرطة "تمكنت مفارز قسم مكافحة إجرام الكوفة في مديرية شرطة الكوفة، وبالتعاون مع أبطال خلية الصقور وفوج سوات، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات".

وأضاف البيان "جاءت عملية القبض بعد إجراءات متابعة وتحري دقيقة، أسفرت عن تحديد مكان تواجد المتهم وضبطه أصوليًا، وذلك عن جريمة قتل ارتُكبت في ناحية العباسية – منطقة أم التمن".