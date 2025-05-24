عمليات بغداد تصدر توضيحا يخص نزاع غربي العاصمة

أعلنت ، الأحد، عن حسم نزاع غربي العاصمة، مشيرة الى تشكيل ومعرفة ملابساته.

وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية خبر مفاده "تعرضت عائلة عراقية لعملية نصب واحتيال من قبل صاحب مزرعة في منطقة" أبي غريب" غربي العاصمة".

وأضاف البيان "حصلت مشاجرة في يوم 22 ايار 2025 في مزرعة بمنطقة "السميلات" ضمن قضاء "ابي غريب" غربي العاصمة بين "مستأجر مزرعة" ومالكها ونتيجة الشجار الذي حصل فيما بينهما اقدم الاهالي من سكنة "المنطقة" بالإستنجاد بالقوة الماسكة للإرض لفض النزاع حيث تم الصلح والتراضي وحسم النزاع في وقتها، وعلى اثر ذلك تم تشكيل ومعرفة ملابساته".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء السبت، بتوقيف ضابط وستة جنود بعد محاولة اعتقال أشخاص و"ترويع عوائل" غربي .