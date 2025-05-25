وزير الداخلية يترأس مؤتمراً لتطوير عمل شرطة النجدة ببغداد والمحافظات

وأكد الشمري بحسب بيان للداخلية ورد للسومرية نيوز، على دعم هذا الجهاز الأمني والخدمي بالملاك البشري والآليات المتطورة والمجهزة بأحدث الأجهزة، موجهاً بأن يكون هناك تنسيق عالي المستوى مع عمليات الوزارة ومديرية الاستجابة (911)، مشددا على إدخال الضباط والمنتسبين دورات مختصة تطويرية داخل وخارج .وفي محور آخر، وجه الشمري بدعم الشرطة النهرية في والمحافظات واختيار عناصر كفوءة ومعدات متطورة لإنجاح عملها.