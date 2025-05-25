اعتداء يطال منزل ومكتب عضو بمجلس بغداد

عضو الفيلي، الأحد، عن اعتداء طال مكتب ومنزل الأخير.

وقال المكتب في حديث لـ ، "تم الاعتداء على منزل ومكتب عضو الفيلي، وتهديده بالقتل من قبل مجهولين في ".