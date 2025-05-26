أدوات "غريبة" في وكر "مخدرات وجرائم" شرق بغداد (صور)

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "معلومات وردت بوجود دار يستخدم كـ(وكر) لمجموعة من الاشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة وعدد من الجرائم ضمن شرق العاصمة".وأضاف انه "تم استحصال الموافقات القضائية ومداهمة الدار وتم العثور على اسلحة نوع كلاشنكوف ودراجات نارية وهواتف مسروقة مع انبولات ملوثة تستخدم للتعاطي، ولم يتم العثور على احد داخل الوكر".