السجن ست سنوات بحق مدان انتحل صفة مدير عام

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدان قام بإيهام أحد المواطنين باستحصاله الموافقات على تخصيص قطعة ارض مقابل منفعة مادية".وتابع، ان "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة أولا / 1 و 2 منه".