عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمين زيارة الإمام محمد الجواد "ع"

وقال الفريق الدرع الركن ، "نعلن اليوم نجاح الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام "عليه السلام" ضمن ، بمشاركة وتظافر جهود جميع القطعات الأمنية والاستخبارية في وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر والمؤسسات الحكومية بالتنسيق العالي مع الامانة العامة للعتبة المقدسة وهيئات المواكب الحسينية والتي تكللت بالنجاح".وأضاف القائد، أن "الخطة تميزت بانسيابية عالية بحركة سير العجلات والزائرين وعدم قطع اَي طريق ضمن والمناطق المجاورة لها والابتعاد عن المظاهر المسلحة وتوفر كافة الخدمات للزوار الكرام".