هيكلة مديرية مكافحة المتفجرات ونقل مواردها إلى الشرطة الاتحادية

وجاء في وثيقة رسمية مذيلة بتوقيع الوزير ، انه "تقرر فك ارتباط من وكالة الوزارة لشؤون الشرطة الى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي ودمجها مع (مديرية الهندسة والمتفجرات)".

ادناه الوثيقة: