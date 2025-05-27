وفاة صيدلانية بعد تعرضها لإطلاق نار في ميسان

وقالت في بيان،"بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تنعى صيادلة ، نقيبها ومجلسها وكافة صيادلتها، الفقيدة التي وافتها إثر تعرضها لطلق ناري داخل إحدى الصيدليات اثناء دخولها لها، وبعد أن خضعت لعملية جراحية كبرى، لم تُكتب لها النجاة".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الثلاثاء، بإصابة صيدلانية بإطلاق نار في .