نيويورك تايمز: خطة إسرائيلية لضرب ايران خلال 7 ساعات

وتقول الصحيفة ان مسؤولين إسرائيليين أشاروا الى بانهم يستعدون لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، كما رصدت الاستخبارات الأمريكية استعدادات إسرائيلية لشن هجوم، الامر الذي دفع للتحدث مع نتنياهو الذي لم ينكر أنه أمر وكالاته العسكرية والاستخباراتية بالاستعداد لضربة.وتشير الصحيفة الى ان أحد مخاوف المسؤولين الأمريكيين هو أن قد تُقرر ضرب دون سابق ، وقدّرت الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل قد تُجهّز لشنّ هجوم على إيران في غضون سبع ساعات فقط، مما يُقلّل من الوقت المُتاح للضغط على نتنياهو لإلغاء الهجوم.ويعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين المقربين من نتنياهو أن لن يكون أمامها خيار سوى مساعدة إسرائيل عسكريًا إذا شنت إيران هجومًا مضادًا، فيما قال مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين إن نتنياهو قد يأمر بشن هجوم على إيران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح.وتقول الصحيفة ان نتنياهو وبعد لقائه بترامب في نيسان الماضي، أمر مسؤولي الإسرائيلي بمواصلة التخطيط لضربة على إيران، بما في ذلك عملية حجمًا لا تتطلب مساعدة أمريكية.من جانبه، نفى الإسرائيلي ، ان الأخير هدد خلال محادثة مع ترامب بضرب المنشآت النووية الإيرانية، فيما وصف مكتب نتنياهو التقرير بأنه "أخبار كاذبة".