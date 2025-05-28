بينها ترويج المخدرات.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اثنين من المتهمين ضبط بحوزتهما (١٩ شريحة اتصال، لوحات تسجيل مرورية) بدون تخويل، فيما تم الاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة، ومواد مخدرة واجهزة تعاطيها، وحجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".وتابعت، ان "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي خلال (٤٨)ساعة الماضية".