سُجل حادث حريق.. كشف تفاصيل جريمة أودت بحياة امرأة وطفل في كربلاء

وقال المصدر لـ ، إن "مديرية اجرام كشفت جريمة مفتعلة ادت إلى قتل امرأة وطفل عمره 6 سنوات"، لافتة إلى أن "الجاني هو عديلهم إذ قام بحرق البيت بالكامل".وأضاف، انه "بعد اجراء ملابسات الحادث تبين ان الجريمة مفتعلة وتم القاء القبض على الجاني".