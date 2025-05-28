مصدر لـ السومرية نيوز: تكليف عدد من الضباط بمواقع امنية مهمة

– امني

كشف مصدر امني، اليوم الأربعاء، عن تكليف عدد من الضباط بمواقع امنية مهمة.



وأضاف "كما تم تكليف العميد نبيل الكناني بمنصب مدير الامن السياحي، وتكليف بطي بمنصب مدير استخبارات ".

وقال المصدر لـ ، انه "تم تكليف اللواء بمنصب مستشار لاستخبارات المحافظات وتكليف اللواء جلوب بمنصب مدير استخبارات ".وأضاف "كما تم تكليف العميد نبيل الكناني بمنصب مدير الامن السياحي، وتكليف بطي بمنصب مدير استخبارات ".