مقتل شخص بإطلاق نار في العمارة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شخصين احدهما مسلح يستقلان دراجة نارية وتم فتح النار على شخص في السرية والسراي مركز مدينة ، ما اسفر عن مقتله".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي".