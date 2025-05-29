اعتقال شخص ظهر بمقطع فيديو يقدم الخمر لطفل صغير في الفلوجة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " بالأنبار القى القبض على شخص ظهر على مواقع التواصل وهو يشرب الكحول ويقدمه لطفل صغير في ".وأضاف المصدر، أن "المعتقل نقل الى أحد المراكز الأمنية لبدء التحقيق معه".