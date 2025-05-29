اعتقال مسؤولة توزيع "كفالات داعش" في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اعتقال مسؤولة توزيع "كفالات داعش" في .

وقالت المديرية في بيان، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لمفارز الاستخبارات العسكرية في لمش أ 31 الفرقة الثامنة وبمشاركة قوة من استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك تم نصب كمين محكم في ناحية التابعة إلى محافظة كركوك وعلى اثره القي القبض على الارهابية المطلوبة وفق احكام المادة (1/4) ارهاب".

وأضاف البيان أن المعتقلة "كانت مسؤولة عن توزيع الكفالات على عناصر تنظيم الارهابي في "، مشيرا الى "ضبط بحوزتها مبالغ مالية ومستمسكات مزورة كانت تتنقل بها اثناء توزيع الكفالات".