في ميسان.. اعتقال شخص حاول قتل مواطن

أعلنت ، الخميس، عن اعتقال شخص حاول قتل أحد المواطنين في مدينة .

وقالت القيادة في بيان، إنه "من خلال انتشار مفارز ودوريات شرطة النجدة ضمن قاطع البلدة تمكنت من رصد احد المسلحين يستقل دراجة نارية بعد قيامه بإطلاق النار على احد المواطنين ولم يتم إصابته حيث قامت المفارز بتأمين حياة المواطن ومطاردة المسلح في مناطق متفرقة ضمن قاطع البلدة".

وأضاف البيان "بعد جهود دامت لأكثر من نصف ساعة وتعميم أوصاف الدراجة تمكنت المفارز من تطويقه والإطاحة به وضبط سلاح نوع مسدس بحوزته".