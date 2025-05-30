استنفار امريكي ووصول طائرات لقواعد عسكرية بالعراق.. ماذا يحصل؟

ونقلت "ارام نيوز" عن المصدر قوله إن "الـ6 قواعد بين مدينتي دهوك وأربيل، من بينها 3 قواعد في ، بالإضافة إلى قاعدة تشهد تزايداً في رفع الاستعدادات والتأهب فضلاً عن قاعدة حرير الواقعة على بعد 60 كلم و50 كلم من الحدود الإيرانية، والتي تضم طائرات أمريكية مقاتلة وصلت ضمن إمدادات مباشرة من ، مؤخراً، ومازالت تتوافد عبر ما وصفه بجسر جوي".وأوضح المصدر أن "هناك تحركات عسكرية عالية المستوى، ووصول إمدادات للقوات الأمريكية داخل قواعدها الست المنتشرة في الإقليم خلال آخر 72 ساعة"، موضحا ان "حركة الإمدادات التي وصلت داخل تلك القواعد محاطه بمهام حماية من قوات أمريكية خاصة ، تخوفاً من أي استهداف عبر عمليات نوعية من جانب فصائل مسلحة".وكان سابق تولى عدة حقائب وزارية، قد كشف مؤخراً، أن "مسؤولين بمجلس الأمريكي أبلغوا ساسة عراقيين كباراً، بأن سيتم اتخاذ قرارات بشان الفصائل المسلحة بالعراق.وفي وقت سابق ، أفصحت مصادر عراقية دبلوماسية رفيعة المستوى أن " عزز قواته في قاعدتي " " و" " ، مشيرة إلى أن "القاعدتين أصبحتا بمثابة غرف عمليات مركزية تتعلق بحماية مصالح الولايات المتحدة في ".وأوضحت المصادر أن "ما تشهده القاعدتان من طوارئ من الجانب الأمريكي، بغرض التجهيز للتعامل مع أي استهداف لمصالح للولايات المتحدة في العراق، في حال اتخاذ أي قرار صادر من مؤسسات الدولة الرسمية تجاه الفصائل".وأفادت تلك المصادر، أن رئيس وزراء ، ، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعات مع الأمريكي في ، وتناولوا أكثر من ملف في هذا الإطار، من بينها ترتيبات تتعلق بتنسيق بين الأكراد وقوات أمريكية في العراق حول الفصائل المسلحة.