الطيران الحربي العراقي يدمر مواقع لداعش في صلاح الدين

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، انه "في واحدة من العمليات المتميزة التي استمرت فيها المراقبة والرصد على مدار أكثر من شهرين متواصلين من قبل الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في لمجموعة إرهابية في ضمن قاطع ، وبمتابعة ومراقبة فنية من خلية الاستهداف في طيلة ليلة أمس وصباح اليوم الجمعة".وأضافت انه "على إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ أبطال بواسطة طائرات F_16 وسيزنا كرفان ضربات جوية على المكان الذي تتواجد فيه هذه المجموعة المكونة من (6) عناصر إرهابية ودمر بالكامل"، موضحة ان "قطعاتنا مازالت مستمرة بالمراقبة والمتابعة في هذا القاطع".