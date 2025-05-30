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الطيران الحربي العراقي يدمر مواقع لداعش في صلاح الدين
أمن
2025-05-30 | 05:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، ان الطيران
الحربي
دمر مواقع لداعش في
صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "في واحدة من العمليات المتميزة التي استمرت فيها المراقبة والرصد على مدار أكثر من شهرين متواصلين من قبل الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في
وزارة الداخلية
لمجموعة إرهابية في
وادي الشاي
ضمن قاطع
صلاح الدين
، وبمتابعة ومراقبة فنية من خلية الاستهداف في
قيادة العمليات المشتركة
طيلة ليلة أمس وصباح اليوم الجمعة".
وأضافت انه "على إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ أبطال
القوة الجوية
بواسطة طائرات F_16 وسيزنا كرفان ضربات جوية على المكان الذي تتواجد فيه هذه المجموعة المكونة من (6) عناصر إرهابية ودمر بالكامل"، موضحة ان "قطعاتنا مازالت مستمرة بالمراقبة والمتابعة في هذا القاطع".
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