توجيه بمنع الضباط من المؤتمرات ذات الطابع السياسي

وقال في بيان،"وجهنا بمنع مشاركة الضباط والمراتب في المؤتمرات أو التجمعات ذات الطابع السياسي أو الترويجي للمرشحين".وأضاف "كلفنا مديرية الاستخبارات العسكرية، بمتابعة تنفيذ هذا التوجيه ومحاسبة المخالفين وفق الضوابط العسكرية"، مشددا على "التزام بثوابتها المهنية وحيادها الكامل".