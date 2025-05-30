"شرطي" يقتل شقيقته داخل منزلهم في بغداد

وذكر المصدر لـ ، أن "الجاني استخدم مسدساً لتنفيذ الجريمة قبل أن يفرّ هارباً من مكان الحادث، مشيراً إلى أن باشرت بفتح تحقيق في الواقعة، وتجري حالياً عمليات بحث مكثفة للقبض عليه".ولم تُعرف بعد ملابسات الحادثة أو الدوافع وراء ارتكابها.