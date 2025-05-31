وزير الداخلية يكلف عميدين لمنصبي قائد الفرقة الاولى والثانية بالشرطة الاتحادية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " ، كلف العميد بمنصب الثانية بالشرطة الإتحادية".وأضافت ان "الوزير كلف أيضا العميد قائداً للفرقة الأولى بالشرطة الإتحادية".