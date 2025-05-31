توجيه من الداخلية بشأن قبول ذوي الشهداء في الدورات المقبلة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشمري عقد اجتماعاً ضم مدراء أقسام وشعب مديرية شؤون الشهداء والجرحى في والمحافظات وعدداً من الضباط لمناقشة آلية عمل هذه المديرية".وتابع: "هذه الشريحة المضحية جديرة بأن تكون لها الأولوية في التعامل، وهم أمانة في أعناقنا"، موجهاً "بأن تكون النسبة الأعلى للمقبولين في الدورات المقبلة لكلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد إعداد المفوضين من ذوي الشهداء".وأشار الى "ضرورة الاستمرار بمتابعة أحوال أسر الشهداء والجرحى وتنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على ما يحتاجونه"، فضلا عن الاستمرار في المقابلات الأسبوعية واستقبال طلبات ومناشدات أسر الشهداء والجرحى الأبطال للنظر بطلباتهم وتوفير جميع احتياجاتهم، وأن تكون أبواب الوزارة مفتوحة أمامهم".