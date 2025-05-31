بمحافظات متفرقة.. اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، أنه "يواصل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة الامن والاستقرار في ، وفي إنجاز جديد تمكن رجال المخابرات وبالتنسيق مع القضاء من تنفيذ عملية استباقية أسفرت عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في العراق".وتابع، أنه "تم تنفيذ العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية على صلة بمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات خلال شهر شباط الماضي، حيث تم التوصل من خلالها إلى أذرع الشبكة الداخلية وارتباطاتها الخارجية، وبعد استحصال الموافقات القضائية وتحديد أماكن تواجد عناصرها داخل العراق تمت مداهمة أوكارهم واعتقالهم بعملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة".