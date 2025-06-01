مشاهد من "قتال" فرق الدفاع المدني مع حريق في مخزن بكربلاء (فيديو)

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقها في تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مخزن للمواد المستهلكة والخشب في الحي الصناعي".وأوضحت أن "رجال الدفاع المدني استطاعوا إخماد الحريق في وقت قياسي، حيث ساهمت سرعة الوصول والاستجابة الفورية في منع انتشار النيران إلى المحلات المجاورة".واظهر مقطع فيديو مشاهد استثنائية للحظات "القتال" بين الدفاع المدني والنيران، قبل ان تتمكن الفرق من اخماد الحريق.