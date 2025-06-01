الديوانية.. القبض على 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري وآلات جارحة

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سيطرة الدغارة التابعة إلى ، وبعد التفتيش الدقيق تمكنت من القاء القبض على 3 أشخاص يستقلون عجلة نوع جارجر وجد بحوزتهم سلاح ناري (مسدس) وآلات جارحة وعدد من الإطلاقات".وأضاف البيان انه "تم ارسالهم إلى ضمن قاطع المسؤولية للتحقيق الأصولي معهم".