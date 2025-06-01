عمليات بغداد تعلن رفع نقطة أمنية وكتل كونكريتية أسفل مجسر ساحة قحطان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "كوادر الجهد الهندسي التابعة للقيادة شرعت برفع أحد النقاط الأمنية ونقل جميع الكتل الكونكريتية المحيطة بها الموجودة أسفل مجسر ساحة بمنطقة ".وأضافت القيادة، أن "هذه الخطوة تأتي لإكمال أعمال الأعمار والتنمية للمشاريع الاستراتيجية التي تهدف الى فك الاختناقات المرورية والتخفيف عن كاهل المواطنين".