انقاذ شاب حاول الانتحار من فوق جسر وسط ميسان (صورة)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من شرطة نجدة تلقت بلاغا بوجود شاب تسلق السياج الأمني للجسر اليوغسلافي وسط المحافظة ويحاول الانتحار".وأضاف المصدر، أن "القوة توجهت فورا الى مكان الحادث وتمكنت من الإمساك بالشاب قبل ان يقفز من فوق الجسر"، مشيرة الى ان "التحقيقات الأولية تشير الى ان الشاب يعاني من مشاكل اجتماعية".