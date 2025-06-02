القبض على 10 مسافرين بينهم أجانب في البصرة وميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في مكافحة تهريب ومنع إدخالها عبر المنافذ الحدودية، تمكنت مفارز شرطة الشلامجة والشيب، التابعة لمديرية شرطة في قيادة قوات الحدود، وفي عمليات منفصلة من إلقاء القبض على (10) مسافرين، بينهم (6) أجانب، بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة شملت مادة الكرستال، الترياك، والماريجوانا".وأضافت انه "جرى تنظيم محاضر ضبط أصولية بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".