وفد أمني رفيع يصل الى ديالى (صور)

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، وصل قاطع عمليات ، للاطلاع على مجمل الوضع الأمني وتوزيع القطعات العسكرية، يرافقه معاونه للعمليات، وقائد ".الصور ادناه: