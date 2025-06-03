القضاء يعلن آخر إحصائية بشأن تطبيق العفو العام في العراق

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ ، أنه "بلغ عدد المطلق سراحهم المشمولين بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات هو (1534) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (5896) خمسة الاف وثمانمائة وستة وتسعين شخصاً، اما المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها (3.494.402.206) ثلاثة مليارات واربعمائة واربعة وتسعون مليون واربعمائة واثنان الف ومائتان وستة دينار".ويشار الى انه بعد اضافة الارقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 22 / 5 / 2025 يكون مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (24754) اربعة وعشرون الف وسبعمائة واربعة وخمسين شخصاً، فيما كان مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض او استقدام او مكلفين او صادرة بحقهم احكام غيابية (111017) مائة واحدى عشر الف وسبعة عشر شخصاً، اما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (20.148.150.798) عشرون مليار ومائة واربعين مليون ومائة وخمسين الف وسبعمائة وثمانية وتسعين دينار، وفق البيان.