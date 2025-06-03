في الديوانية.. سارق دراجات نارية يقع بقبضة الأمن

أعلنت ، الثلاثاء، عن اعتقال متهم بسرقة دراجات نارية في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت قوة من الإجرام في وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة، من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالسرقة، اعترف أثناء التحقيق الأصولي معه قيامه بسرقة عدد من الدراجات النارية وجهاز في منطقة الحي العسكري الثاني".

وأضاف البيان "باشرت تحقيقاتها مع المتهم وتصديق اقواله قضائيا من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة".