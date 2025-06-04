السجن 6 سنوات لمتهم بممارسة أعمال الشعوذة واستدراج النساء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصدر أمني يكشف حقيقة إحالة يار الله الى التقاعد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528655-638846176423492253.jpeg
السجن 6 سنوات لمتهم بممارسة أعمال الشعوذة واستدراج النساء
أمن
2025-06-04 | 03:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
462 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أصدرت محكمة جنايات
ذي قار
، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان مارس اعمال السحر والشعوذة واستدراج النساء.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المتهم مدان مارس اعمال السحر والشعوذة واستدراج النساء بقصد ابتزازهن".
وتابع، ان " الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 6/ثانيا/سابعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السجن 6 سنوات بحق منتحل صفة مدير عام في هيئة النزاهة
04:14 | 2025-05-20
القبض على متهم باغواء حدث لممارسة "الرذيلة" في بغداد
03:01 | 2025-04-10
في النجف.. الاطاحة بمبتز للنساء بعد استدراجه
15:05 | 2025-05-24
سرق مركبة حكومية.. السجن ست 6 سنوات بحق موظف في واسط
07:11 | 2025-05-06
اعمال الشعوذة
السحر
القضاء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
محليات
37.11%
05:14 | 2025-06-03
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
05:14 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
محليات
33.99%
09:23 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
09:23 | 2025-06-03
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.77%
03:29 | 2025-06-03
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:29 | 2025-06-03
القبض على شخص يحمل ورقة نقدية فئة المليون دولار في الديوانية
أمن
14.13%
14:33 | 2025-06-02
القبض على شخص يحمل ورقة نقدية فئة المليون دولار في الديوانية
14:33 | 2025-06-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
اخترنا لك
2700 عراقي توفوا بحوادث مرورية خلال 2024: أقل بـ10% عن 2023
05:29 | 2025-06-04
تعاون عراقي لبناني بعد استئناف تنظيم "داعش" نشاطه في سوريا
04:32 | 2025-06-04
إغلاق 419 منها في 2024.. إجراءات جديدة لتنظيم عمل محال بيع الأسلحة
03:34 | 2025-06-04
منتسب أمني يطلق النار على ابنه ويرديه قتيلاً في واسط
02:25 | 2025-06-04
عملية عابرة للحدود.. شرطة صلاح الدين تدخل الموصل لاعتقال "خاطف هارب" في سوق
01:53 | 2025-06-04
في الديوانية.. سارق دراجات نارية يقع بقبضة الأمن
15:55 | 2025-06-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.