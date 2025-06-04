السجن 6 سنوات لمتهم بممارسة أعمال الشعوذة واستدراج النساء



وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المتهم مدان مارس اعمال السحر والشعوذة واستدراج النساء بقصد ابتزازهن".



وتابع، ان " الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 6/ثانيا/سابعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".