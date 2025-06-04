إغلاق 419 منها في 2024.. إجراءات جديدة لتنظيم عمل محال بيع الأسلحة

وقال سكرتير ومقرر لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، اللواء ، إن الوزارة تعمل على الاستجابة لمناشدات أصحاب المحال المجازة، من خلال وضع ضوابط جديدة تضمن تنظيم عملها وتمنع انتشار المحال المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف للحدِّ من تداول الأسلحة غير المرخصة.وأضاف أن الوزارة أغلقت خلال عام 2024 ما مجموعه 419 محلاً لبيع أسلحة الصيد، منها 300 محل غير مرخص في والمحافظات، مبيناً أن عمليات الإغلاق جرت بشكل تام لضمان تطبيق القانون، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار إلى أن ضوابط منح إجازات محال بيع وشراء أسلحة الصيد لسنة 2023، تنصُّ على أن الإجازة تُمنح فقط لبيع وتداول أسلحة الصيد، ولا تشمل المسدسات أو البنادق سريعة الإطلاق أو الأسلحة الحربية وذخائرها أو أجزاءها.