وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الحادية عشر وبالتعاون مع القوات الأمنية العراقية الماسكة لقاطع المسؤولية ومن خلال مداهمة مكان تواجد العنصر الإرهابي حيث أسفرت العملية عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات الارهابية المنهزمة والمطلوب وفق أحكام المادة الثانية من في قضاء ".وأشار البيان، إلى أنه "كان بحوزته أسلحة خفيفة ومتوسطة ومواد فنية وأيضاً يقوم بنقل وتمويل بعض العناصر الارهابية من أسلحة وأعتدة ومواد فنية مختلفة وتجهيزات عسكرية ومواد طبية"، مؤكداً "تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".