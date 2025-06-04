أعلنت والامن، الأربعاء، عن اعتقال عنصرين بارزين بتنظيم "داعش" في .

وقالت المديرية في بيان، "في اطار الجهود الحثيثة لملاحقة فلول العناصر الارهابية، تمكنت مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى والامن في ، من الاطاحة بعنصرين تابعين إلى عصابات الارهابية في ".

وأضاف البيان "الاول كان يشغل منصب مسؤول الدعم اللوجستي للعصابات الارهابية والثاني يعمل فيما يسمى الجند حيث نفذا العديد من العمليات الارهابية ضد قواتنا الامنية"، مشيرا الى أنه "صادرة بحقهما مذكرتا قضائية وفق احكام المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب".