مقطع مصور يوثق قيام لص بسرقة دراجة نارية في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "اللص استغل انشغال صاحب المحل ليقوم بسرقة الدراجة، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة، دون أن تتمكن القوات الأمنية من القبض عليه حتى الآن".ويُعد هذا الحادث جزءاً من سلسلة سرقات مماثلة شهدتها المدينة خلال الأسابيع الماضية، رغم ما تعرف به من تحصين أمني مشدد وانتشار نقاط التفتيش.